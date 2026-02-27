Ричмонд
Политолог: инцидент с катером у берегов Кубы усугубил раскол в Вашингтоне

Республиканцы во Флориде выступили с заявлением, призывая президента Дональда Трампа использовать инцидент с катером как casus belli для начала операции по смене режима на Кубе. Демократы, наоборот, требуют оказать гуманитарную помощь жителям острова. Таким образом случившееся усугубило царящий в Вашингтоне раскол, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что провокация с катером могла быть устроена представителями кубинской диаспоры во Флориде.

Получилась грустная попытка реконструировать высадку в заливе Свиней. Для кубинской эмиграции устраивать такие акции — дело вполне привычное. Сейчас же наверняка предполагалось запустить какие-то серьезные протесты на острове на фоне гуманитарного кризиса из-за введенного эмбарго. Впрочем, наиболее активная часть оппозиции уже давно покинула Кубу.

Малек Дудаков
политолог

На руку Кубе может сыграть недавнее решение Верховного суда, отменившее многие пошлины Трампа. Угрожать Мексике в связи с отправкой топлива на остров будет сложнее, считает аналитик.

Дудаков также отмечает, что Мексика возобновила поставки гуманитарных грузов на Кубу.

Вряд ли по ним рискнут нанести удары американские ВМС. К тому же немалую часть военной группировки Пентагон был вынужден отправить на Ближний Восток. Приходится разрываться между всеми горячими точками из-за острой нехватки военных ресурсов.

Малек Дудаков
политолог

Более того, никакой общественной поддержки для начала эскалации против Кубы в США не наблюдается, резюмирует аналитик.

Ранее сообщалось, что судно под американским флагом вторглось в воды Кубы и открыло огонь. В ходе ответных действий кубинских пограничников четверо находившихся на борту были ликвидированы, шестеро задержаны. В МВД Кубы отметили, что все они являлись кубинцами, постоянно проживающими в США.

