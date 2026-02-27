Политолог: инцидент с катером у берегов Кубы усугубил раскол в Вашингтоне

Ранее сообщалось, что судно под американским флагом вторглось в воды Кубы и открыло огонь. В ходе ответных действий кубинских пограничников четверо находившихся на борту были ликвидированы, шестеро задержаны. В МВД Кубы отметили, что все они являлись кубинцами, постоянно проживающими в США.