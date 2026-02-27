Стало известно, на каком основании уволен вице-губернатор Фалейчик

Напомним, соответствующее постановление Алексей Текслер подписал 27 февраля.
«Освободить Фалейчика Андрея Михайловича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 27 февраля 2026 года по инициативе работника и в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в документе.
В настоящее время экс-чиновник находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн рублей от руководителя ООО «Юность» Михаила Блейзера.