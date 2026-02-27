Ричмонд
Генпрокуратура Казахстана проверяет возможные связи экс-премьера с Эпштейном

Генпрокуратура Казахстана начала проверку в отношении местных чиновников, включая бывшего премьер-министра и экс-председателя Комитета национальной безопасности республики Карима Масимова, из-за возможных связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Источник: Reuters

«Мы, как и правоохранительные органы… проверяем эти факты — были или не были», — цитирует генпрокурора Казахстана Берика Асылова Tengrinews.kz.

С инициативой о проверке данных о возможных контактах казахстанских высокопоставленных лиц с Эпштейном обратился депутат мажилиса Асхат Рахимжанов.

По его словам, Масимов, отбывающий наказание по делу о госизмене и попытке захвата власти, упоминается в файлах Эпштейна не менее восьми раз. Он отмечает, что из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы.

Накануне президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде заявил о своей отставке на фоне информации о его связях с Эпштейном.

