Генпрокуратура Казахстана проверяет возможные связи экс-премьера с Эпштейном

«Мы, как и правоохранительные органы… проверяем эти факты — были или не были», — цитирует генпрокурора Казахстана Берика Асылова Tengrinews.kz.
С инициативой о проверке данных о возможных контактах казахстанских высокопоставленных лиц с Эпштейном обратился депутат мажилиса Асхат Рахимжанов.
По его словам, Масимов, отбывающий наказание по делу о госизмене и попытке захвата власти, упоминается в файлах Эпштейна не менее восьми раз. Он отмечает, что из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы.
Накануне президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде заявил о своей отставке на фоне информации о его связях с Эпштейном.