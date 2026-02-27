Конституционная реформа: Сенат и маслихаты обсуждают создание Курултая и Народного Совета

«Новая Конституция — это исторический документ, который закладывает правовую основу для конституционной модели Справедливого Казахстана и устойчивого развития страны в целом. В этом ключе предусмотрено создание современной системы госуправления, опирающейся на эффективное взаимодействие всех ветвей власти. В соответствии с нормами нового Основного закона возрастает представительная роль Курултая, создаются новые политические институты. Для обеспечения представительства регионов и всех социальных групп будет сформирован Халық Кеңесі как высший консультативный орган. Определены конституционный статус, компетенция и задачи органов государственной власти», — подчеркнул Председатель Палаты и призвал коллег-депутатов консолидировать усилия вокруг реализации задач, обозначенных Главой государства.