В Волгоградской гордуме появился новый молодой депутат

В Волгоградской городской думе объявили имя нового депутата, который получил вакантный мандат перешедшего в чиновники Ивана Селезнева. Им стал 30-летний единоросс и молодогвардеец Владислав Ушаков, сообщили в гордуме.
Иван Селезнев перешел на работу в облспорткомитет заместителем председателя 29 января. Владислав Ушаков получил мандат «по наследству» как кандидат из списка «Единой России» по единому избирательному округу № 1. С 2020 года он руководит региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России», член Молодежного парламента региона. В Гордуме будет заседать в комитетах по образованию и молодежной политике, экономике и предпринимательству.
Узнать больше по теме
