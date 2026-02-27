Политолог: Трампа вновь пытаются подтолкнуть к войне с Ираном

Аналитик отмечает, что переговоры США и Ирана в Женеве не принесли существенных изменений. На их фоне Трамп организовал закрытый брифинг с разведкой. Позже планировалась также закрытая встреча, состав участников и повестка которой не раскрывались.
На данный момент «сделки» между США и Ираном нет, а Трампа вновь пытаются столкнуть в войну с Ираном, резюмирует эксперт.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Washington Post заявил, что в случае удара по Ирану Соединенные Штаты вряд ли окажутся втянутыми в продолжительную войну на Ближнем Востоке. Политик отметил, что Вашингтон предпочитает дипломатический вариант, но исход переговоров во многом зависит от позиции Тегерана.