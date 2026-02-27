Ричмонд
Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в воинской части Сурхандарьинской области

Верховный Главнокомандующий поставил задачи по созданию в войсках новых подразделений для работы с дронами, развитию киберструктур для работы с ИИ, а также по использованию роботизированной техники и средств ПВО.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть.

В этой воинской части созданы все условия для боевой подготовки военнослужащих. Учебные корпуса, столовая, спальные помещения, кабинеты духовности и просвещения, спортивный городок оснащены самой современной техникой и оборудованием.

Было отмечено, что в настоящее время в различных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботы, ракеты, дроны и средства противодействия им.

Исходя из этого, Верховный Главнокомандующий поставил задачи по созданию в войсках новых подразделений для работы с дронами и противодействия им, развитию киберструктур для работы с искусственным интеллектом, а также по использованию роботизированной техники и средств противовоздушной обороны.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части, а также с военной техникой и вооружением, включая современные комплексы противовоздушной обороны.

«При определении приоритетных направлений развития национальной армии необходимо учитывать особенности современных вооруженных конфликтов, существующие угрозы безопасности и специфику театра военных действий», — отмечалось на мероприятии.

Президент поручил ответственным лицам обеспечить последовательное продолжение выполнения задач, направленных на повышение потенциала Вооруженных Сил, укрепление материально-технической базы и повышение готовности личного состава.