Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в воинской части Сурхандарьинской области

Исходя из этого, Верховный Главнокомандующий поставил задачи по созданию в войсках новых подразделений для работы с дронами и противодействия им, развитию киберструктур для работы с искусственным интеллектом, а также по использованию роботизированной техники и средств противовоздушной обороны.