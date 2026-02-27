Как стать гражданином Казахстана в 2026 году: языковой тест, система баллов, РПП

В 2026 году в Казахстане запущен пилотный проект, который полностью меняет правила въезда и интеграции для тех, кто хочет остаться навсегда. Теперь путь к гражданству начинается не с паспорта, а с жёсткой цифровой фильтрации: тест на казахский, большая онлайн-анкета, автоматическая балльная оценка и обязательное собеседование. El.kz объясняет пошагово, как получить казахстанское гражданство в 2026 году.
Шаг первый. Понимание маршрута.
Сначала важно разобраться в последовательности.
Разрешение на постоянное проживание (РПП) → это первый и самый важный документ. Без него дальше двигаться нельзя. После получения РПП оформляется вид на жительство (ВНЖ) — пластиковая карточка, подтверждающая статус. Статус кандаса — отдельная траектория только для этнических казахов и их семей. Он даёт дополнительные льготы, но обязывает жить в определённых регионах расселения. Гражданство Казахстана — финальная цель. Обычно на него можно подавать после 5 лет непрерывного проживания по ВНЖ (для кандасов срок может быть сокращён).
Пилотный проект не касается тех, кто приезжает работать по трудовому контракту, открывать бизнес, учиться, инвестировать или посещает страну как турист. Для них действуют старые правила.
Шаг второй. Тест на знание казахского языка — КАЗТЕСТ.
Первый фильтр — знание государственного языка. Минимальный порог — уровень А1 (элементарный).
Тестирование проходит онлайн через платформу Национального центра тестирования. Продолжительность — 1 час 10 минут. Структура: — аудирование — 20 заданий (20 минут), — чтение — 40 заданий (50 минут).
Всего 60 вопросов, каждый с одним правильным ответом.
Чтобы получить сертификат уровня А1, нужно набрать минимум 30% по каждому блоку. Если не получилось — выдадут справку с баллами и можно пробовать снова. Повторные попытки — не больше двух за 30 календарных дней. Каждая попытка платная, оплата только онлайн.
Нарушил правила (телефон, шпаргалки, чужая помощь без разрешения) — бан на 30 дней.
Людям с инвалидностью дают +40 минут и разрешают помощника или сурдопереводчика — но нужно заранее прикрепить подтверждающий документ.
Результат приходит в течение 3 рабочих дней.
Шаг третий. Электронная анкета и цифровой профиль.
После успешного КАЗТЕСТа идёте на портал migration.enbek.kz.
Там заполняете большую анкету на казахском или русском. Придётся указать: личные данные, паспорт, семью, образование, языки, работу, здоровье, судимости, родственников в Казахстане, причины переезда и многое другое.
К каждому блоку прикрепляете сканы документов.
Система сразу предупреждает: ложные сведения или подделки = автоматический отказ + возможные последствия по закону.
После отправки анкете присваивается уникальный номер. Далее начинается автоматическая балльная оценка.
Шаг четвёртый. Балльная система — сердце проекта.
Всё решает система критериальной оценки иммиграционного потенциала. Максимальный балл складывается из восьми блоков:
— демографический показатель (возраст) — до 110 баллов,
— уровень образования — до 150,
— знание языков (казахский до 120 + русский и английский по 60) — до 240,
— опыт учёбы/работы в Казахстане — до 80,
— опыт учёбы/работы за рубежом — до 80,
— адаптивность профессиональных компетенций — до 80,
— дополнительные факторы (родственники в РК, возраст 45+, семья) — до 200,
— здоровье — коэффициент от 0 до 1 (может сильно снизить итог).
Формула: Общий балл = (ДП + УО + ВЯ + ОРК + ОДС + ПК) x Ксз + ДУ.
Минимальный проходной балл — 400.
Если набрали — система пишет: «Вы набрали проходной балл. Заявка принята в работу». Не набрали — «Проходной балл не достигнут». Повторная подача возможна через 1 месяц, потом через 3, потом через 6.
Межведомственная проверка.
После присвоения баллов данные уходят в автоматизированную систему «Қандас». МВД и КНБ в течение 20 рабочих дней проверяют: — судимости в Казахстане, — связи с терроризмом, экстремизмом, деструктивными религиозными течениями, — другие основания для запрета въезда.
Если всё чисто — допускают к собеседованию. Если нет — отказ без права на повтор в ближайшее время.
Собеседование — последний фильтр.
Из безвизовых стран — собеседование проводит местный акимат (чаще офлайн). Из визовых стран — в консульстве или посольстве Казахстана (обычно онлайн по видео).
Срок — в течение 5 рабочих дней после уведомления. Расходы на проезд и проживание — за свой счёт.
Оценивают искренность намерений, знание страны, планы интеграции. Результат сообщают в течение 2 рабочих дней. Уведомление о прохождении оценки действительно 1 год.
Разрешение на постоянное проживание (РПП).
После положительного уведомления идёшь в ЦОН с полным пакетом документов. Срок рассмотрения — 45 календарных дней. Если одобрят — получаете РПП. Далее оформляете ВНЖ и можете жить, работать, учить детей.
РПП ≠ гражданство. На гражданство подаёте отдельно, обычно через 5 лет.
Отдельный путь — статус кандаса.
Этнический казах (и члены семьи казахской национальности) может получить статус кандаса. Обязательное условие — переселение в один из регионов расселения (список утверждает Правительство) на 5 лет без права продления.
После положительной балльной оценки и собеседования подаёте заявление через тот же портал, ЦОН, мобильное приложение или консульство. Срок рассмотрения — 30 рабочих дней. При одобрении заключаете социальный контракт на 5 лет — там прописаны обязательства по интеграции.
Статус аннулируется, если: получил гражданство РК; выяснилось, что раньше уже был гражданином Казахстана; доказана неказахская национальность.
Сроки всей процедуры.
Цифровая оценка (от анкеты до уведомления) — максимум 29 рабочих дней. Статус кандаса — до 30 рабочих дней. РПП — до 45 календарных дней.
В среднем от первого теста до РПП уходит 3−6 месяцев при удачном стечении обстоятельств.
Отказы и обжалование.
Отказ возможен почти на любом этапе: балл ниже 400, неполный или просроченный пакет документов, судимости, нарушения за последний год, связи с экстремизмом/терроризмом, ложные данные, угроза нацбезопасности, проблемы со здоровьем или (для кандасов) отсутствие квоты и отказ от региона.
Повторная подача на РПП — не раньше чем через год после отказа.
Обжалование обязательно досудебное. Жалобу направляют руководителю услугодателя — рассмотрят за 5 рабочих дней. Или сразу в уполномоченный орган по качеству госуслуг — 15 рабочих дней.
Подать можно через egov.kz, E-Otinish, лично или письмом. Укажите данные, номер заявления, дату отказа, причину несогласия и приложите копии документов.
После отрицательного ответа по жалобе — можно в административный суд (срок обычно 3 месяца). Технические отказы часто снимают уже на жалобе руководителю.
Что кардинально изменилось в 2026 году.
Всё ушло в цифру. Нет больше кипы бумаг на первом этапе — большая часть проверки автоматическая. Казахский язык стал обязательным фильтром для всех (кроме отдельных льготных категорий). Появилась прозрачная балльная система — теперь понятно, за что дают или снимают очки. Сильно усилили акцент на интеграцию: язык, профессия, здоровье, родственники в стране.
Итоговая навигация — куда бежать и что делать.
1. Начинайте с КАЗТЕСТ → app.testcenter.kz.
2. Основной портал → migration.enbek.kz (там анкета, личный кабинет, статус).
3. Мобильное приложение migration.enbek.kz (App Store, Google Play) — удобно для смартфона.
4. ЦОН («Правительство для граждан») — подача на РПП и ВНЖ.
5. Консульства и посольства РК — для визовых стран и кандасов.
6. Отслеживание статуса — в личном кабинете на migration.enbek.kz.
Процесс стал сложнее, но и прозрачнее. Главное — не торопиться, хорошо подготовиться и тщательно готовить документы.
