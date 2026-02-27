Как стать гражданином Казахстана в 2026 году: языковой тест, система баллов, РПП

Разрешение на постоянное проживание (РПП) → это первый и самый важный документ. Без него дальше двигаться нельзя. После получения РПП оформляется вид на жительство (ВНЖ) — пластиковая карточка, подтверждающая статус. Статус кандаса — отдельная траектория только для этнических казахов и их семей. Он даёт дополнительные льготы, но обязывает жить в определённых регионах расселения. Гражданство Казахстана — финальная цель. Обычно на него можно подавать после 5 лет непрерывного проживания по ВНЖ (для кандасов срок может быть сокращён).