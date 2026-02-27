Главу Колосовскому району Омской области будут искать по новым правилам

Напомним, прежний глава Колосовского района Омской области Сергей Высоцкий покинул пост в ноябре 2024 года. С тех пор муниципальным образованием руководит Сергей Рожков, имеющий статус «исполняющий обязанности главы Колосовского района Омской области». Он остался таковым и после того, как в феврале 2025 года образован «муниципальный округ Колосовский район Омской области». Судя по всему, по итогам выборной процедуры предстоит утвердить руководство трансформированного в соответствии с муниципальной реформой района без «приставки» и.о.