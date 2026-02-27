Главу Колосовскому району Омской области будут искать по новым правилам

В пятницу, 27 февраля 2026 года, региональным министерством внутренней политики объявлено о старте приема предложений о кандидатурах на пост главы Колосовского района Омской области. Напомним, в 2025 году процедура реформирована и теперь на первом этапе отбор проводится губернатором Омской области, после чего предварительно одобренные им кандидаты презентуются местному Совету депутатов.
Собственно, предложить претендентов на пост смогут парламентские политические партии, региональная Общественная палата, Ассоциация Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, а также политические партии, представленные в Законодательном Собрании Омской области. При этом действует ограничение — не более двух кандидатов от каждого.
Обозначено, что процедура стартует 28 февраля и завершается 3 апреля 2026 года.
Напомним, прежний глава Колосовского района Омской области Сергей Высоцкий покинул пост в ноябре 2024 года. С тех пор муниципальным образованием руководит Сергей Рожков, имеющий статус «исполняющий обязанности главы Колосовского района Омской области». Он остался таковым и после того, как в феврале 2025 года образован «муниципальный округ Колосовский район Омской области». Судя по всему, по итогам выборной процедуры предстоит утвердить руководство трансформированного в соответствии с муниципальной реформой района без «приставки» и.о.
Напомним, в феврале 2026 года вступил в должность избранный по новой процедуре глава Тарского района Омской области.