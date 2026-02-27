В ЕС задумались о применении собственной «статьи 5» о взаимной обороне

В то же время он говорит, что неясно, как будет выглядеть ответная реакция в ЕС, если какая-либо страна действительно задействует статью 42.7. Она применялась лишь однажды — Францией, когда произошли теракты в Париже в 2015 году. Страны ЕС оказывали в основном логистическую поддержку, Бельгия и Германия обменивались разведывательными данными, сотрудничали на уровне полиции и экспертов по борьбе с терроризмом. Греция в 2020 году тоже хотела применить пункт о взаимной обороне во время напряженности с Турцией из-за споров на востоке Средиземного моря, но ситуацию осложняло то, что Анкара является членом НАТО, указывает издание.