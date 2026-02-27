Ричмонд
Политолог: противостояние Афганистана и Пакистана не выгодно никому

Министр обороны Пакистана заявил о начале открытой войны с правительством талибов в Афганистане. Редакция Новостей Mail пообщалась с ведущим научным сотрудником ИМЭМО РАН Николаем Суховым и узнала подробнее о причинах конфликта и общей ситуации на Ближнем Востоке.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail

Пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном имеет давнюю историю, пояснил эксперт.

Линия Дюрана, проведенная британским чиновником в XIX веке, разделила места обитания пуштунских племен. После обретения независимости Пакистаном эта линия стала границей. Племенам это не нравится, они хотят отделиться от Пакистана, а территорию Афганистана используют как базу, что не нравится правительству Пакистана. Замкнутый круг конфликта, который время от времени обостряется по локальным причинам.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Аналитик отметил, что война Афганистана и Пакистана не выгодна сегодня никому.

Также эксперт считает, что между эскалацией напряженности в Иране и обострением отношений между Исламабадом и Кабулом нет никакой взаимосвязи.

Эскалация вокруг Ирана и протесты внутри этой страны — это сочетание внутреннего экономического кризиса с глобальной агрессией США. Конфликт Афганистана и Пакистана является отдельной локальной историей.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее сообщалось, что вечером 26 февраля на пакистано-афганской границе начались бои. Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния.

