Политолог: противостояние Афганистана и Пакистана не выгодно никому

Пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном имеет давнюю историю, пояснил эксперт.
Линия Дюрана, проведенная британским чиновником в XIX веке, разделила места обитания пуштунских племен. После обретения независимости Пакистаном эта линия стала границей. Племенам это не нравится, они хотят отделиться от Пакистана, а территорию Афганистана используют как базу, что не нравится правительству Пакистана. Замкнутый круг конфликта, который время от времени обостряется по локальным причинам.
Аналитик отметил, что война Афганистана и Пакистана не выгодна сегодня никому.
Также эксперт считает, что между эскалацией напряженности в Иране и обострением отношений между Исламабадом и Кабулом нет никакой взаимосвязи.
Эскалация вокруг Ирана и протесты внутри этой страны — это сочетание внутреннего экономического кризиса с глобальной агрессией США. Конфликт Афганистана и Пакистана является отдельной локальной историей.
Ранее сообщалось, что вечером 26 февраля на пакистано-афганской границе начались бои. Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния.