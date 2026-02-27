Взаимный товарооборот Казахстана и Великобритании вырос на 83,6% в 2025 году — Кошербаев

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. В Казахстане работают 516 предприятий с участием Великобритании, написал глава МИД Ермек Кошербаев в статье, размещенной на портале bne IntelliNews.
В 2025 году взаимный товарооборот достиг $1,62 млрд, что на 83,6% больше по сравнению с 2024 годом.
«Экспорт Казахстана в Великобританию вырос более чем на 190%, достигнув 1,22 млрд долларов. С 1993 года совокупные прямые иностранные инвестиции Великобритании в Казахстан достигли примерно 23 млрд долларов, что ставит Соединенное Королевство в десятку крупнейших инвесторов», — подчеркнул Кошербаев.
За первые девять месяцев 2025 года Великобритания инвестировала $471,5 млн в экономику Казахстана. Для сравнения, в 2024-м инвестиции были на уровне $723,7 млн.
Также глава МИД отметил, что в 2025 году ВВП Казахстана превысил $300 млрд, показав рост на 6,5%.
«Это позволило Казахстану войти в число пятидесяти самых быстрорастущих экономик мира. Мы занимаем 34-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности IMD и на нас приходится более 60% всех прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию. Цифровизация государственных услуг достигла более 90%, а проникновение интернета составляет 93%, что способствует развитию все более технологически ориентированной экономики», — написал министр.
Финансовое сотрудничество является одной из основ взаимоотношений, подчеркнул Кошербаев.
«Успешное первичное публичное размещение акций Air Astana на Лондонской фондовой бирже в 2024 году продемонстрировало способность казахстанских компаний работать в соответствии с международными стандартами управления и регулирования. В МФЦА Астана размещается 88 британских компаний», — отметил глава МИД.
Помимо финансов важным элементом министр назвал транспортную доступность и инфраструктуру Казахстана.
«Расположенный в самом сердце Евразии, Казахстан служит важным транзитным маршрутом для торговли между Европой и Азией. Примерно 85% наземных грузов, перемещающихся между двумя регионами, проходят через нашу территорию. Транскаспийский международный транспортный маршрут продолжает расширяться, чему способствуют инвестиции в модернизацию железных дорог и портовую инфраструктуру в портах Актау и Курык. А такие цифровые платформы как Smart Cargo повышают эффективность транзитных потоков», — написал Кошербаев.
Еще одна область для расширения сотрудничества — это сельское хозяйство, подчеркнул он. В 2025 году Казахстан экспортировал более 13 млн тонн зерна и зерновых продуктов, а также свыше 200 видов сельскохозяйственной продукции в более чем 70 стран.
«Поскольку глобальная продовольственная безопасность приобретает все большее значение, партнерство в области сельскохозяйственных технологий, логистики и финансирования открывает дополнительные возможности для участия Великобритании», — заключил глава МИД.