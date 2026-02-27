Взаимный товарооборот Казахстана и Великобритании вырос на 83,6% в 2025 году — Кошербаев

«Это позволило Казахстану войти в число пятидесяти самых быстрорастущих экономик мира. Мы занимаем 34-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности IMD и на нас приходится более 60% всех прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию. Цифровизация государственных услуг достигла более 90%, а проникновение интернета составляет 93%, что способствует развитию все более технологически ориентированной экономики», — написал министр.