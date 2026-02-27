Токаев наградил президента Сербии орденом «Алтын Қыран»

Благодаря Вашей взвешенной политике, Сербия добилась значительных успехов в развитии и упрочила свой авторитет на международной арене. Верю, что под Вашим мудрым руководством страна продолжит покорять новые вершины.
Сербия — надежный партнер Казахстана на Балканском полуострове. Отношения наших государств основаны на взаимной поддержке, понимании и нерушимой дружбе. Продолжается активный политический диалог на всех уровнях. Набирает обороты сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Расширяется взаимодействие в рамках многосторонних структур.
В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство. Поэтому мы заинтересованы в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях. Для этого имеется весь необходимый потенциал. Яркое тому подтверждение — прошедшие в духе взаимного доверия и дружбы содержательные переговоры.
Уверен, что достигнутые сегодня договоренности выведут наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Мы всегда готовы к совместным действиям в этом направлении", — заявил Президент Казахстана.
За значительный вклад в упрочение связей между двумя странами Касым-Жомарт Токаев вручил Александру Вучичу высшую государственную награду Республики Казахстан — орден «Алтын Қыран».
«Это символ огромной благодарности и особого уважения казахского народа Вам и народу Сербии. Искренне поздравляю Вас! Убежден, данная награда послужит дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Пусть крепнут узы дружбы между нашими народами!» — сказал Глава Казахстана.