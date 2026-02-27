Токаев наградил президента Сербии орденом «Алтын Қыран»

В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство. Поэтому мы заинтересованы в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях. Для этого имеется весь необходимый потенциал. Яркое тому подтверждение — прошедшие в духе взаимного доверия и дружбы содержательные переговоры.