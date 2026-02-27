В Агентстве по делам госслужбы подведены итоги работы за 2025 год

В 2025 году в целях реализации Концепции развития государственной службы на 2024−2029 годы был разработан новый законопроект «О государственной службе Республики Казахстан». В декабре прошлого года он внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента. В отличие от действующего закона данный законопроект не ограничивается регулированием трудовых отношений (поступление на службу, ее прохождение и прекращение), а главным образом нацелен на утверждение человекоориентированной модели поведения государственных служащих.