Переговоры по Украине продолжатся в трехстороннем формате.
Естественно, президент информируется весьма оперативно каждый раз после любых контактов. Эта информация докладывается моментально президенту.
Пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится.
Результаты контактов РФ и США представят, как только они появятся.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев продолжает работу по вопросам торгово-экономического сотрудничества с США.
Кремль назвал заявления по якобы инциденту с дроном РФ в Швеции абсурдными.
Попытки воровства российских активов на Западе продолжатся.
Учитывая такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать, будут продолжаться.
Фиксируются попытки Киева подготовить диверсии на газопроводах.
Информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на «Голубом» и «Турецком» потоках неоднократно доводилась до Турции.
Наши специальные службы такой информацией располагают: они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям. И эта информация нами неоднократно доводилась до турецких коллег.
РФ надеется на скорое прекращение столкновений Пакистана и Афганистана.
Контакты Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, точные сроки будут объявлены позже.
27 февраля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Другие мероприятия у президента в пятницу носят непубличный характер.