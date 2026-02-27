Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 27 февраля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Переговоры по Украине продолжатся в трехстороннем формате.

Естественно, президент информируется весьма оперативно каждый раз после любых контактов. Эта информация докладывается моментально президенту.

Дмитрий Песков
(цитата по «РИА Новости»)

Пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится.

Результаты контактов РФ и США представят, как только они появятся.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев продолжает работу по вопросам торгово-экономического сотрудничества с США.

Кремль назвал заявления по якобы инциденту с дроном РФ в Швеции абсурдными.

Попытки воровства российских активов на Западе продолжатся.

Учитывая такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать, будут продолжаться.

Дмитрий Песков
(цитата по «РИА Новости»)

Фиксируются попытки Киева подготовить диверсии на газопроводах.

Информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на «Голубом» и «Турецком» потоках неоднократно доводилась до Турции.

Наши специальные службы такой информацией располагают: они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям. И эта информация нами неоднократно доводилась до турецких коллег.

Дмитрий Песков
(цитата по «Интерфаксу»)

РФ надеется на скорое прекращение столкновений Пакистана и Афганистана.

Контакты Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, точные сроки будут объявлены позже.

27 февраля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Другие мероприятия у президента в пятницу носят непубличный характер.

Дмитрий Песков
(цитата по «Интерфаксу»)
