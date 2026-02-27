Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: власти ЕС препятствуют возвращению самолета Дмитриева в Москву

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Евросоюза чинят препятствия, мешая возвращению самолета спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Москву после переговоров с представителями США в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Источник: РИА "Новости"

«Его (Дмитриева — прим. ТАСС) борт должен был вылететь из Женевы сегодня, но возникли проблемы с пролетным разрешением через ЕС. Европейцы тормозят процесс», — указал собеседник агентства. По его словам, вылет, скорее всего, будет перенесен на завтра, если к этому времени удастся согласовать все формальности.

В четверг Дмитриев прибыл в Женеву, где в это время проходили двусторонние переговоры США и Украины. Ранее источник ТАСС сообщил, что глава РФПИ планировал продолжить переговоры с американской стороной по экономическому треку. Корреспондент ТАСС передавал, что накануне вечером Дмитриев прибыл в отель Four Seasons, где проходили дискуссии между представителями США и Украины, и покинул его спустя два часа. Уезжая с места переговоров, он по традиции заявил, что пока воздержится от комментариев касательно итогов встречи.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше