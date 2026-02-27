ТАСС: власти ЕС препятствуют возвращению самолета Дмитриева в Москву

В четверг Дмитриев прибыл в Женеву, где в это время проходили двусторонние переговоры США и Украины. Ранее источник ТАСС сообщил, что глава РФПИ планировал продолжить переговоры с американской стороной по экономическому треку. Корреспондент ТАСС передавал, что накануне вечером Дмитриев прибыл в отель Four Seasons, где проходили дискуссии между представителями США и Украины, и покинул его спустя два часа. Уезжая с места переговоров, он по традиции заявил, что пока воздержится от комментариев касательно итогов встречи.