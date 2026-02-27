Полковник Ходаренок: конфликт Пакистана с талибами вряд ли перерастет в большую войну

Пакистан объявил о начале «открытой войны» с «Талибаном». До этого на границе между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения, потери в которых понесли обе стороны, а Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и другим афганским городам. 27 февраля СМИ сообщили, что Афганистан ударил по «ядерному центру» и военному объекту Пакистана. Во что выльется вооруженное противостояние Исламабада и Кабула, рассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Боевые действия развернулись вдоль так называемой линии Дюранда. Это практически неразмеченная граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью около 2640 км. Линия была установлена в 1893 году по соглашению между Британской Индией и афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом. Название граница получила по фамилии британского дипломата сэра Генри Мортимера Дюранда, который руководил процессом ее размежевания.
Линия Дюранда проходит через Хайбер-Пахтунхву, Белуджистан и спорный регион Гилгит-Балтистан на севере и западе Пакистана, отделяя их от северо-восточных и южных провинций Афганистана. С геополитической и геостратегической точек зрения ~она считается одной из самых опасных границ в мире~.
О какой-либо делимитации и демаркации государственной границы между двумя государствами речи в настоящее время не идет в принципе. И хотя это потенциально создает почву для конфликта, дело тут далеко не только в размежевании территории.
«Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма… Талибан стал прокси Индии… Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», — заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Каких-либо достоверных данных об обстановке вдоль линии Дюранда в настоящее время нет (какие силы и средства принимают участие в боях, кто и на каком направлении продвинулся и куда, точные безвозвратные и санитарные потери, утраты вооружения и военной техники). Стороны обмениваются ракетно-авиационными ударами, огнем артиллерии и минометов, залпами из реактивных систем залпового огня. К полудню 27 февраля известно как минимум о 55 погибших пакистанских солдатах и 133 боевиках «Талибана».
По данным некоторых источников, бои идут на территории провинций Хост, Пактия, Нангархар, Нуристан и в ряде других регионов Афганистана. Помимо этого, военно-воздушные силы Пакистана нанесли ряд ударов по объектам в столице Афганистана Кабуле и втором городе страны — Кандагаре.
Афганистан же 27 февраля ударил по «ядерному центру» и военному объекту противника, есть погибшие и пострадавшие, сообщили местные СМИ.
Вместе с тем пока совершенно непонятно, каков будет размах вооруженного противостояния, ограничится ли все пограничными инцидентами и обстрелами или перерастет в региональный конфликт высокой интенсивности.
Слова министра обороны Пакистана об открытой войне носят скорее эмоциональный характер. Никаких «открытых» или «закрытых войн» не бывает (война — она и в Африке война), а у Хаваджи Асифа первым делом следовало бы уточнить, является ли его выступление официальным объявлением войны сопредельному государству или все же не является.
Господин Асиф в своем заявлении не уточнил, какие политические цели и задачи могут стоять перед Пакистаном и его вооруженными силами в возможной войне с Афганистаном, ни слова не сказал о стратегическом характере начавшегося противоборства, не уточнил, какие стратегические цели и задачи могут стоять перед Исламабадом в этом конфликте.
Еще меньше подробностей в этом плане со стороны официального Кабула. К примеру, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о начале масштабной операции возмездия против военных объектов Пакистана. «Операция возмездия» — звучит красиво, но на язык стратегии и оперативного искусства практически не переводится. То есть стратегические цели военных действий со стороны Афганистана политическим руководством не обозначены, как выглядит ближайшая и дальнейшая задача Вооруженных сил Афганистана в этом конфликте, тоже не вполне понятно.
Только исходя из этого можно сделать вывод, что замыслы сторон на данном этапе, похоже, дальше обмена ударами не идут. К этому следует добавить, что совокупный военно-экономический потенциал Пакистана во много раз превосходит аналогичный афганский, что делает ход и исход военных действий практически безальтернативным в пользу Пакистана.
Вооруженные силы Исламабада занимают 7-е место в мире по численности личного состава. Это больше 20 дивизий, почти 1000 самолетов, ядерное оружие. И с другой стороны — полупартизанская афганская армия, во многом уступающая в оснащении современными образцами вооружения и военной техники Исламабаду.
Есть все основания полагать, что ни та, ни другая сторона вспыхнувшего вооруженного конфликта не предполагает какого-либо полномасштабного вторжения на территорию своего соседа и установления там даже подобия оккупационного режима (конкретно для Афганистана это в принципе нерешаемая для любого из его противников задача, исходя из условий местности и особенностей населения). Скорее всего, вооруженное противостояние между Кабулом и Исламабадом продолжится еще некоторое время и завершится очередными обменами ударами. Затем возможны попытки политического урегулирования возникших противоречий в сфере размежевания территорий.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),