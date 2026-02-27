Полковник Ходаренок: конфликт Пакистана с талибами вряд ли перерастет в большую войну

Есть все основания полагать, что ни та, ни другая сторона вспыхнувшего вооруженного конфликта не предполагает какого-либо полномасштабного вторжения на территорию своего соседа и установления там даже подобия оккупационного режима (конкретно для Афганистана это в принципе нерешаемая для любого из его противников задача, исходя из условий местности и особенностей населения). Скорее всего, вооруженное противостояние между Кабулом и Исламабадом продолжится еще некоторое время и завершится очередными обменами ударами. Затем возможны попытки политического урегулирования возникших противоречий в сфере размежевания территорий.