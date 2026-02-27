Ричмонд
Министр культуры Молдовы нацелился на возвращение государству 800 церквей: Что в этом не так

Чубашенко: Разъясните министру разницу между правом собственности и правом пользования.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Дмитрий Чубашенко прокомментировал заявление министра культуры Кристиана Жардана о возможном возвращении более 800 церквей в собственность государства.

«Так они и так в собственности государства. Начиная с национализации их советским государством, затем автоматически перешли в собственность государства антисоветского», — заявил Чубашенко.

«Доведите кто-нибудь эту информацию до этого министра. А заодно разъясните ему разницу между правом собственности и правом пользования», — отметил журналист.

Кроме того, Чубашенко прокомментировал возможную передачу церквей Бессарабской митрополии.

«А насчет передачи их раскольникам, что ж, не удивимся. Украинский сценарий начал реализовываться и в Молдове», — заявил он.

