FP написал об «отрезвляюще гибкой» внешней политике России

Издание напоминает, что на Ближнем Востоке Россия поддерживает отношения со множеством сторон, например, также с Израилем, ОАЭ и Саудовской Аравией. Россия не берет на себя обязательства, которые «могли бы поставить под угрозу ее гибкость в этих отношениях». «Другими словами, региональный подход России носит транзакционный, а не основанный на альянсах характер», — пишет журнал. «Для иранских политиков, рассматривавших сближение с Востоком как фактор сдерживания, этот сигнал оказался отрезвляющим», — пишет FP.