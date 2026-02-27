США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

Вместе с тем источники The New York Times рассказывали, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, однако окончательное решение по атаке пока не принято. Рассматривается возможность нанесения массированного удара в течение нескольких дней, чтобы Иран пошел на уступки на переговорах по ядерной сделке, говорится в статье.