Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений

Президент Сербии по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева
«Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан — убедительно — лучший в мире. Это такой уровень автоматизма, что хотел бы, чтобы вы нас научили. Поздравляю с исключительными результатами по поддержанию безопасности, ваши успехи — исключительные», — заявил Вучич на совместной пресс-конференции в пятницу. Трансляцию вело агентство Танюг.
