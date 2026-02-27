Ричмонд
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений

БЕЛГРАД, 26 фев — РИА Новости. Сербский лидер Александр Вучич попросил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь Сербии в подготовке специальных подразделений.

Источник: AP 2024

Президент Сербии по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 26—27 февраля находится в Астане с официальным визитом.

«Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан — убедительно — лучший в мире. Это такой уровень автоматизма, что хотел бы, чтобы вы нас научили. Поздравляю с исключительными результатами по поддержанию безопасности, ваши успехи — исключительные», — заявил Вучич на совместной пресс-конференции в пятницу. Трансляцию вело агентство Танюг.

