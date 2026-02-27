«Безусловно, является лучшим в мире»: президент Сербии восторженно отозвался о Казахстане

«Подчеркнута необходимость укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В целом, Казахстан готов создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей. Отдельно мы обсудили расширение транспортно-логистических связей. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, что стало важным шагом на пути углубления двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров мы также рассмотрели возможности эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов. Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы работы. Особый акцент делается на энергетике и промышленности. Мы договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности», — сказал президент.