Казахстан и Сербия объединят усилия в атомной энергетике и АПК

Подтверждена готовность к совместной работе по тотальному внедрению ИИ и современных цифровых решений, — подчеркнул Токаев.
Кроме того, глава государства отметил перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе. — Мы нацелены на тесное партнерство в растениеводстве и семеноводстве. Сербская компания Mambikom Agrar выразила интерес к созданию предприятия по выпуску замороженных продуктов в Казахстане. Этот проект позволит вывести кооперацию в АПК на качественно новый уровень, — сообщил Токаев.
Президент подчеркнул, что сотрудничество охватывает также образование, туризм и культурно-гуманитарные связи, что делает двусторонние отношения более комплексными и взаимовыгодными.