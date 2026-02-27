Казахстан и Сербия объединят усилия в атомной энергетике и АПК

Кроме того, глава государства отметил перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе. — Мы нацелены на тесное партнерство в растениеводстве и семеноводстве. Сербская компания Mambikom Agrar выразила интерес к созданию предприятия по выпуску замороженных продуктов в Казахстане. Этот проект позволит вывести кооперацию в АПК на качественно новый уровень, — сообщил Токаев.