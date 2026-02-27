Губернатор поручил оказать помощь организации «Мать солдата»

«Нам очень нужен духовой шкаф сушильный. У нас объемы сейчас выросли, то есть если мы начинали с тысячи порций, сейчас у нас 12 тысяч. Рук нам хватает, ребята помогают, а на чем делать — не хватает», — поделилась руководитель волонтерской организации Юлия Гладышева.