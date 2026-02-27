Борхес напоминает, что пару недель назад в Давосе Зеленский публично раскритиковал Орбана за то, что тот якобы «живет на европейские деньги», и даже заявил, что Орбан «заслужил подзатыльник». При этом Зеленский постеснялся уточнить, что Киев только с 2022 года получил или ему было обещано почти 400 млрд евро из средств европейских налогоплательщиков. Что касается премьер-министра Словакии Роберта Фицо, то причины для разногласий с Киевом еще более серьезные: в мае 2024 года словацкий лидер был тяжело ранен проукраински настроенным фанатиком и вряд ли забыл об этом.