Киев 27 января, ссылаясь на ущерб, нанесенный российским беспилотником, приостановил поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета Антониу Коште от 24 февраля сообщил, что нет никаких технических препятствий для немедленного возобновления поставок. Несмотря на это, Европейский союз решил поддержать Украину против своих же собственных государств-членов, говорится в статье.
У Киева, как считает Борхес, действительно есть существенные рычаги влияния: Венгрия и Словакия по-прежнему сильно (до 90%) зависят от российской нефти. На карту поставлены «экзистенциальные» интересы обеих стран. Для Братиславы ситуация стала настолько тяжелой, что правительство объявило «чрезвычайную ситуацию», прибегнув к своим стратегическим запасам нефти, чтобы предотвратить общенациональный дефицит.
Словакия перестала делиться с Украиной своим избытком электроэнергии, а Венгрия решила заблокировать экспорт газа на Украину и тоже рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии. Будапешт также намерен блокировать любое решение ЕС, благоприятное для украинцев, включая выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро.
Борхес напоминает, что пару недель назад в Давосе Зеленский публично раскритиковал Орбана за то, что тот якобы «живет на европейские деньги», и даже заявил, что Орбан «заслужил подзатыльник». При этом Зеленский постеснялся уточнить, что Киев только с 2022 года получил или ему было обещано почти 400 млрд евро из средств европейских налогоплательщиков. Что касается премьер-министра Словакии Роберта Фицо, то причины для разногласий с Киевом еще более серьезные: в мае 2024 года словацкий лидер был тяжело ранен проукраински настроенным фанатиком и вряд ли забыл об этом.
Например, на долю этих двух стран приходится более 70% украинского импорта электроэнергии — в контексте кампании Москвы по уничтожению украинской энергетики это стало настоящей находкой, отмечает он. Только за первые месяцы конфликта в 2022 году более миллиона украинских беженцев пересекли границу с Венгрией в поисках убежища.
В конце концов президент США Дональд Трамп вышвырнул его из Белого дома именно по этой причине. А совсем недавно в Давосе язвительные насмешки Зеленского над Европой — несмотря на то, что европейцы выделили ему сотни миллиардов евро — вызвали немало недоумений.
Угрозы Киева настолько серьезны, что премьер Орбан счел необходимым развернуть вооруженные силы для защиты энергетической инфраструктуры Венгрии от потенциальных угроз со стороны Украины.
В нынешнем конфликте Брюссель решил поддержать Украину — страну, которая не является членом ЕС, в отличие от Венгрии и Словакии. Это явное нарушение обязанностей институтами Европейского союза, подчеркивает автор. А Германия вместе с Еврокомиссией даже выступили с угрозами в адрес Будапешта и Братиславы и не предприняли никаких усилий по обузданию Киева. Кроме того, Еврокомиссия заверила Зеленского, что он получит 90 млрд евро независимо от его враждебного поведения по отношению к государствам — членам Европейского союза.
Этот прецедент вызывает серьезные опасения, признается Борхес. В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Венгрии и Словакии Брюссель предает саму цель европейского единства и подрывает доверие к себе, заключает он.