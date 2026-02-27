NZZ: четыре сценария развития событий после удара США по Ирану

В случае начала полномасштабной войны в воздухе и на море США и Израиль начнут уничтожать ракетные арсеналы и ядерные объекта Ирана, а также вооруженные силы страны, в первую очередь бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран, со своей стороны, попытается заблокировать Ормузский пролив, используя дроны-камикадзе и мины. Также он может нанести массированные ракетные удары по Израилю и точечные удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии и ОАЭ.