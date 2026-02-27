NZZ: четыре сценария развития событий после удара США по Ирану

Первый сценарий: точечные удары
Если власти в Тегеране в ходе переговоров не пойдут на уступки США, президент Дональд Трамп может отдать приказ нанести точечные удары по выбранным целям в Иране. Вашингтон использует эти удары, чтобы оказать давление на Тегеран и добиться на переговорах результата, устраивающего США.
В оперативном плане это приведет к ослаблению иранских властей, но не смене режима, отмечает NZZ.
При этом издание считает, что Иран едва ли пойдет на существенные уступки за столом переговоров.
Второй сценарий: полномасштабная война
В случае начала полномасштабной войны в воздухе и на море США и Израиль начнут уничтожать ракетные арсеналы и ядерные объекта Ирана, а также вооруженные силы страны, в первую очередь бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран, со своей стороны, попытается заблокировать Ормузский пролив, используя дроны-камикадзе и мины. Также он может нанести массированные ракетные удары по Израилю и точечные удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии и ОАЭ.
России и Китаю в этом случае предстоит принять непростой выбор. Россия, согласно изданию, может предоставить Ирану вооружение и/или разведданные, но не рискнет вступить в прямую конфронтацию с США. Москва заинтересована в том, чтобы избежать полного уничтожения иранских структур.
Если действующие власти Ирана выживут в таком сценарии, Тегеран едва ли пойдет на политические уступки, так сможет преподнести свое выживание как победу, предполагает NZZ.
Третий сценарий: крах режима и раскол Ирана
Масштабная война может привести к краху политического режима, не оставив преемника.
Для Израиля — это сценарий со смешанными результатами, полагает NZZ. С одной стороны, исчезнет прямая угроза от ядерной программы и ракетного арсенала Ирана, но с другой — распад Ирана может породить неконтролируемые вооруженные формирования и бесконтрольное распространение оружия.
Россия в этом случае попытается укрепить свои позиции, поддерживая лояльные ей группировки, а Китай сосредоточится на защите своих энергетических интересов и участии в экономической жизни Ирана, если появятся новые региональные центры силы.
Хотя их главный противник на Ближнем Востоке будет ослаблен, хаос потребует от Трампа длительных и, возможно, бесплодных усилий по стабилизации ситуации, напоминающих провальное американское вмешательство в Ираке.
Четвертый сценарий: стабильная смена режима в Иране
Предпочтительным для США решением, по версии NZZ, станет свержение нынешнего иранского режима и приход к власти «стабильного и прагматичного» правительства, которое откажется от распространения агрессивной идеологии. Такой Тегеран мог бы прекратить поддержку группировок вроде «Хезболлы» и ХАМАС и наладить отношения с внешним миром, пишет NZZ.
Для Израиля этот вариант приведет к устранение экзистенциальной угрозы и возможности установления дипломатических связей с Ираном. Но Россия в этом случае лишится важного стратегического союзника, тогда как Китай поспешит установить экономические отношения с новым руководством, говорится в статье.
Но в этом сценарии новый региональный порядок будет зависеть от трех составляющих: степени ослабления Ирана, гарантий безопасности со стороны США и способности региональных игроков согласовывать свои интересы.