Украина готовит проект по ограничению импорта молдавского вина

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Проект постановления о временном ужесточении правил закупки вина, спирта и винограда из Молдовы находится в работе правительства Украины, сообщают местные СМИ.
Предположительно, документ предусматривает дополнительное лицензирование импортируемой винодельческой молдавской продукции. Такой режим будет действовать до «прекращения дискриминационных действий в отношении Украины».
Причиной ограничений, которые могут ввести для молдавской винодельческой продукции, является приказ Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января этого года о временном ограничении на ввоз из Украины курятины и продукции из нее после обнаружения антибиотика метронидазола в кормах для птиц. Также ANSA представило сообщение об этом факте в ВТО, что с точки зрения украинского кабмина является некорректной информацией.
Ранее вице-премьер Украины Тарас Качка направил официальное письмо, адресованное вице-премьеру Молдовы и министру экономического развития и цифровизации Еужениу Осмокеску и министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмиле Катлабуге. В нем украинский чиновник предупредил о том, что Украина может ввести ответный запрет на молдавскую продукцию, ссылаясь на положения молдавско-украинского Соглашения о свободной торговле.