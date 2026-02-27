Украина готовит проект по ограничению импорта молдавского вина

Причиной ограничений, которые могут ввести для молдавской винодельческой продукции, является приказ Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января этого года о временном ограничении на ввоз из Украины курятины и продукции из нее после обнаружения антибиотика метронидазола в кормах для птиц. Также ANSA представило сообщение об этом факте в ВТО, что с точки зрения украинского кабмина является некорректной информацией.