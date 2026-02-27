Ричмонд
Украина готовит проект по ограничению импорта молдавского вина

Ограничения на импорт молдавского вина могут быть введены на Украине.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Проект постановления о временном ужесточении правил закупки вина, спирта и винограда из Молдовы находится в работе правительства Украины, сообщают местные СМИ.

Предположительно, документ предусматривает дополнительное лицензирование импортируемой винодельческой молдавской продукции. Такой режим будет действовать до «прекращения дискриминационных действий в отношении Украины».

Причиной ограничений, которые могут ввести для молдавской винодельческой продукции, является приказ Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января этого года о временном ограничении на ввоз из Украины курятины и продукции из нее после обнаружения антибиотика метронидазола в кормах для птиц. Также ANSA представило сообщение об этом факте в ВТО, что с точки зрения украинского кабмина является некорректной информацией.

Ранее вице-премьер Украины Тарас Качка направил официальное письмо, адресованное вице-премьеру Молдовы и министру экономического развития и цифровизации Еужениу Осмокеску и министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмиле Катлабуге. В нем украинский чиновник предупредил о том, что Украина может ввести ответный запрет на молдавскую продукцию, ссылаясь на положения молдавско-украинского Соглашения о свободной торговле.