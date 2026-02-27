Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запись в центр «Салют» для особенных детей стала проще — Радий Хабиров

Наша задача остается неизменной — минимум бюрократии и очередей, отметил Глава Башкирии.

Источник: соцсети Радия Хабирова / официальный телеграм-канал

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о цифровизации социально значимых услуг в республике. Особое внимание уделено поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уже почти полтора года в регионе работает реабилитационно-образовательный центр «Салют», где специализированную помощь получили тысячи ребят. Для того чтобы сделать комплексную реабилитацию и абилитацию доступнее, власти максимально упростили процедуру подачи документов.

«Подать заявление и весь пакет документов теперь можно через портал gosuslugi.bashkortostan.ru. Это одна из 18 жизненных ситуаций, которые минцифры Башкортостана разместило на региональном портале Госуслуг в рамках национального проекта “Экономика данных”, инициированного Владимиром Путиным», — отметил Радий Хабиров.

Помимо помощи детям, на региональном портале доступна информация и услуги по другим важным направлениям. Так, участникам СВО на портале можно получить сведения о мерах помощи бойцам и их близким, а также подать документы онлайн. Также реализованы разделы, касающиеся медицинских услуг и поддержки семей с детьми.

В ближайшее время в электронный вид переведут услуги в сферах соцзащиты и земельно-имущественных отношений.

Глава республики подчеркнул, что приоритетом остается избавление жителей от бюрократических барьеров.

«Наша задача остается неизменной — минимум бюрократии и очередей. Жители республики, особенно те, кто нуждается в особом внимании, не должны испытывать неудобств во взаимодействии с органами власти. Там, где это до сих пор происходит, будем исправляться», — резюмировал руководитель региона.