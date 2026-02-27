Запись в центр «Салют» для особенных детей стала проще — Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о цифровизации социально значимых услуг в республике. Особое внимание уделено поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уже почти полтора года в регионе работает реабилитационно-образовательный центр «Салют», где специализированную помощь получили тысячи ребят. Для того чтобы сделать комплексную реабилитацию и абилитацию доступнее, власти максимально упростили процедуру подачи документов.
«Подать заявление и весь пакет документов теперь можно через портал gosuslugi.bashkortostan.ru. Это одна из 18 жизненных ситуаций, которые минцифры Башкортостана разместило на региональном портале Госуслуг в рамках национального проекта “Экономика данных”, инициированного Владимиром Путиным», — отметил Радий Хабиров.
Помимо помощи детям, на региональном портале доступна информация и услуги по другим важным направлениям. Так, участникам СВО на портале можно получить сведения о мерах помощи бойцам и их близким, а также подать документы онлайн. Также реализованы разделы, касающиеся медицинских услуг и поддержки семей с детьми.
В ближайшее время в электронный вид переведут услуги в сферах соцзащиты и земельно-имущественных отношений.
Глава республики подчеркнул, что приоритетом остается избавление жителей от бюрократических барьеров.
«Наша задача остается неизменной — минимум бюрократии и очередей. Жители республики, особенно те, кто нуждается в особом внимании, не должны испытывать неудобств во взаимодействии с органами власти. Там, где это до сих пор происходит, будем исправляться», — резюмировал руководитель региона.