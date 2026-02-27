Запись в центр «Салют» для особенных детей стала проще — Радий Хабиров

«Наша задача остается неизменной — минимум бюрократии и очередей. Жители республики, особенно те, кто нуждается в особом внимании, не должны испытывать неудобств во взаимодействии с органами власти. Там, где это до сих пор происходит, будем исправляться», — резюмировал руководитель региона.