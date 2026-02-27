СМИ: Чехия в противовес Трампу планирует сократить военные расходы до уровня ниже 2% ВВП

Нынешние власти предложили снизить в бюджете на 2026 год расходы на оборону до 2,1% ВВП по сравнению с предыдущей планкой 2,35%. Но, как уточняет портал Politico, на самом деле Прага в этом году собирается урезать базовые расходы на оборону на 900 млн евро, доведя их всего до 1,8% ВВП. Издание поясняет, что в проекте бюджета 0,34%, или 1,2 млрд евро, из указанных выше 2,1% поступят из других источников, включая Министерство транспорта.