СМИ: Чехия в противовес Трампу планирует сократить военные расходы до уровня ниже 2% ВВП

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш исключил возможность увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП. Прага, напротив, собирается заметно урезать их, отдавая предпочтение благосостоянию собственных граждан.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Бабиш в интервью чешскому журналу Deník в четверг сказал, что Украина не является приоритетом для его правительства и что решением украинского конфликта должны заниматься президент США Дональд Трамп, лидеры Европейского союза и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает чешская радиовещательная корпорация Czech Radio.

В прошлом году члены НАТО под давлением администрации Трампа договорились увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году, а также дополнительно выделить 1,5% на соответствующие невоенные инвестиции.

Однако Бабиш, которого называют «чешским Трампом», подчеркнул, что Прага не пойдет по этому пути, заявив, что «приоритетом правительства является здоровье и долгая жизнь наших граждан».

Нынешние власти предложили снизить в бюджете на 2026 год расходы на оборону до 2,1% ВВП по сравнению с предыдущей планкой 2,35%. Но, как уточняет портал Politico, на самом деле Прага в этом году собирается урезать базовые расходы на оборону на 900 млн евро, доведя их всего до 1,8% ВВП. Издание поясняет, что в проекте бюджета 0,34%, или 1,2 млрд евро, из указанных выше 2,1% поступят из других источников, включая Министерство транспорта.

Такой шаг ставит Чехию на путь столкновения с США и другими союзниками по НАТО, добавляет Politico.

Не думаю, что генсек НАТО Марк Рютте оставит это без внимания. Сомневаюсь, что он хочет дать Трампу повод обрушиться на НАТО.

дипломат НАТО

Как подчеркивает агентство Reuters, предыдущая администрация, напротив, добивалась постепенного увеличения расходов на оборону до 3% ВВП к 2030 году. Кроме того, хотя правительство Бабиша продолжило инициативу Чехии по закупке крупнокалиберных боеприпасов для Украины, финансируемую европейскими странами, оно само перестало выделять бюджетные средства на эту программу.

