Инвестиции, экспорт и соцпроекты: определены приоритеты развития Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
На совещании отмечено, что перед хокимами области и районов в текущем году стоят задачи по доведению объемов инвестиций до $3 млрд, экспорта — до $1 млрд. Подчеркнута важность снижения уровня бедности до 2,8% и безработицы до 4,5%, а также превращения Термеза, Ангoра, Денау, Джаркургана, Кызырыка и Музрабата в территории, свободные от бедности и безработицы.
Доля промышленности в экономике области за последние 9 лет выросла в 5 раз и достигла 10%, однако этот показатель остается недостаточным. В целях дальнейшего наращивания промышленного производства указано на необходимость ускорить освоение месторождений.
Поручено в этом году начать добычу угля на месторождениях «Санжар» в Байсуне и «Оксув» в Алтынсае, а в следующем году — на месторождении «Фангарт». Южноафриканская компания «Sosol» проявила интерес к производству из угля полипропилена, полиэтилена и каучука. Китайские инвесторы готовы вложить 1 миллиард долларов в месторождения «Каракон», «Жемсонит», «Чукур», «Байрам-1» в Сариасии. Отмечено, что на месторождении «Безактоп» в Байсуне остаются неразведанными запасы природного камня. Поставлена задача начать необходимые работы на таких участках.
Отдельно отмечены результаты деятельности Международного торгового центра в Термезе. В прошлом году его посетили более 800 тысяч граждан Афганистана, объем экспорта составил $320 млн.
Решено расширить территорию центра до 1 тысячи гектаров. Подчеркнуто, что с реализацией новых проектов кратно возрастут масштабы предпринимательской активности и поток покупателей. Для обеспечения верховенства закона на территории центра будет организована работа специальной прокуратуры и подразделения органов внутренних дел.
Также отмечено, что торговля товарами и услуги на территории центра будут оцениваться как экспорт, и к ним будет применяться нулевая ставка налога на добавленную стоимость.
Говоря о возможностях сельского хозяйства, президент подчеркнул, что на 35 тысячах гектаров приусадебных участков области урожай снимают 3−4 раза в год — такого показателя нет ни в одном другом регионе.
Указано на необходимость распространить по всей области положительный опыт «Школы приусадебного хозяйства» в Термезском районе. Поручено создать такие школы также в Ангорском, Узунском и Денауском районах, а в каждой области страны — запустить по две «инновационные школы приусадебного хозяйства».
Отмечено, что в Сурхандарье производство тепличной продукции обходится в 2−3 раза дешевле, чем в других регионах. В этом году на основе опыта испанской Альмерии планируется создать на 1 тысяче гектаров теплицы с солнечным обогревом. Предприниматели, строящие такие теплицы, получат землю в бесплатную аренду на 5 лет и освобождение от платы за подземные воды на 3 года.
Подчеркнуто, что еще одним значительным резервом области являются пастбища. В частности, в Байсуне имеется 197 тысяч гектаров пастбищ. Если восстановить насосы на реке Дарбанд и возобновить водоснабжение, появится возможность ввести в пользование 10 тысяч гектаров пастбищ.
Отмечено, что для освоения резервных пастбищ стартовая цена на аукционах будет установлена в размере 1% от нормативной стоимости. Предпринимателям, приобретшим землю на аукционе, будет выделяться кредит сроком на 10 лет с льготным периодом 4 года под 14%. Также предусмотрена субсидия до 120 миллионов сумов на подведение воды на каждые 10 гектаров.
Определены меры по реализации проектов в сферах птицеводства, животноводства и пчеловодства.
До конца года будет завершен проект по первому в истории Музрабата обеспечению централизованной питьевой водой для 56 тысяч жителей. Начнутся проекты по подведению канализации к центрам Музрабата, Алтынсая, Ангора, Кызырыка и Байсуна.
Глава государства также остановился на туристическом потенциале области.
Отмечено, что в регионе имеется более 150 объектов культурного наследия, в том числе комплексы Аль-Хакима ат-Термези, Султана Саодата, Кокилдор ота, Кырккыз. В горах Гиссара, Байсунтага, Кухитанга и Бабатага имеются большие возможности для альпинизма, треккинга и экотуризма. При полном использовании этого потенциала возможно обеспечить туристические поступления до $1 млрд в год.
Подчеркнуто, что памятник Эски Термез еще не изучен полностью. За счет развития туризма вокруг памятников буддийской культуры Фаязтепы, Каратепы, Далварзина, Зурмалы можно привлечь до 500 тысяч туристов в год из Японии, Кореи, Китая и Таиланда.
Отмечено, что в Сурхандарье более 8 тысяч молодых людей постоянно занимаются курашем. В текущем году поручено создать современную учебно-тренировочную базу для борцов на базе лагеря «Замондош» в Денау. В байсунской школе-интернате со следующего учебного года необходимо организовать программу, совмещающую спорт и общеобразовательные занятия.
Президент заслушал отчеты хокимов и руководителей, а также дал поручения по строгому контролю исполнения задач и достижению конкретных результатов по каждому направлению.