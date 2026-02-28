Инвестиции, экспорт и соцпроекты: определены приоритеты развития Сурхандарьинской области

Отмечено, что в Сурхандарье производство тепличной продукции обходится в 2−3 раза дешевле, чем в других регионах. В этом году на основе опыта испанской Альмерии планируется создать на 1 тысяче гектаров теплицы с солнечным обогревом. Предприниматели, строящие такие теплицы, получат землю в бесплатную аренду на 5 лет и освобождение от платы за подземные воды на 3 года.