Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода

«Общественная палата подобна индикатору, показывающему настроения и потребности общества. Наша миссия — развиваться дальше, ставить новые цели и задачи, учитывая потребности города и его жителей. Мы столкнемся с множеством вызовов, таких как безопасность, социальное благополучие, экология, образование и культура. Особенное внимание уделим поддержке участников специальной военной операции, их семей и детей», — сказал в своем выступлении Горин.