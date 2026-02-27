Ричмонд
FT: Пентагон разработает киберинструменты на базе ИИ для выявления уязвимостей в инфраструктуре Китая

США, готовясь к потенциальному конфликту с Китаем, создадут киберинструменты на базе искусственного интеллекта для выявления и использования уязвимостей в китайской инфраструктуре. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание ссылается на официальных лиц, которые утверждают, что искусственный интеллект позволит автоматизировать разведку и ускорить определение целей на территории противника.

Один бывший сотрудник ЦРУ сравнил это с «вором в ночи, который поэтапно пытается открыть все двери в доме, пока не найдет ту, которая была оставлена незапертой».

Благодаря новым кибервозможностям США смогут автоматически проводить разведку в отношении коммунального сектора, электросетей и чувствительных сетей Китая и других своих противников. ИИ сможет обнаружить слабые места в программном обеспечении электронных систем и в случае конфликта использовать их для более глубокого внедрения или нарушения работы всей инфраструктуры.

Данные, которые США смогут собрать таким образом, Пентагон будет применять при планировании военных операций, отмечает FT.

По сведениям издания, Министерство обороны США уже провело переговоры по этому вопросу с рядом компаний, не уточнив их названий.

Ранее Пентагон заключил контракты, связанные с использованием ИИ, на сумму около 200 млн долларов с такими фирмами, как OpenAI, Anthropic, Google и xAI Илона Маска. Однако некоторые лаборатории искусственного интеллекта сопротивляются неограниченному применению своих нейросетей в военных целях. Но той же Anthropic, чью нейросеть Claude военное ведомство США использовало при планировании операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле, уже пригрозили «серьезными последствиями», если она откажется от условий Пентагона.

