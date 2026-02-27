FT: Пентагон разработает киберинструменты на базе ИИ для выявления уязвимостей в инфраструктуре Китая

Ранее Пентагон заключил контракты, связанные с использованием ИИ, на сумму около 200 млн долларов с такими фирмами, как OpenAI, Anthropic, Google и xAI Илона Маска. Однако некоторые лаборатории искусственного интеллекта сопротивляются неограниченному применению своих нейросетей в военных целях. Но той же Anthropic, чью нейросеть Claude военное ведомство США использовало при планировании операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле, уже пригрозили «серьезными последствиями», если она откажется от условий Пентагона.