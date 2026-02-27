FT: Пентагон разработает киберинструменты на базе ИИ для выявления уязвимостей в инфраструктуре Китая

Издание ссылается на официальных лиц, которые утверждают, что искусственный интеллект позволит автоматизировать разведку и ускорить определение целей на территории противника.
Благодаря новым кибервозможностям США смогут автоматически проводить разведку в отношении коммунального сектора, электросетей и чувствительных сетей Китая и других своих противников. ИИ сможет обнаружить слабые места в программном обеспечении электронных систем и в случае конфликта использовать их для более глубокого внедрения или нарушения работы всей инфраструктуры.
По сведениям издания, Министерство обороны США уже провело переговоры по этому вопросу с рядом компаний, не уточнив их названий.
Ранее Пентагон заключил контракты, связанные с использованием ИИ, на сумму около 200 млн долларов с такими фирмами, как OpenAI, Anthropic, Google и xAI Илона Маска. Однако некоторые лаборатории искусственного интеллекта сопротивляются неограниченному применению своих нейросетей в военных целях. Но той же Anthropic, чью нейросеть Claude военное ведомство США использовало при планировании операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле, уже пригрозили «серьезными последствиями», если она откажется от условий Пентагона.