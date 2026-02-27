«Уверен, признание неизбежно. Здравый смысл все равно победит, легитимность, бескровность крымского референдума пробьют себе дорогу», — сказал Константинов.
По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.
«Думаю, признание произойдет, когда на Западе сформируется новая элита, не замешанная в организации госпереворота», — уверен председатель Госсовета республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".