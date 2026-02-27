Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда Запад признает Крым российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Уверен, признание неизбежно. Здравый смысл все равно победит, легитимность, бескровность крымского референдума пробьют себе дорогу», — сказал Константинов.

По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.

«Думаю, признание произойдет, когда на Западе сформируется новая элита, не замешанная в организации госпереворота», — уверен председатель Госсовета республики.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше