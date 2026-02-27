Ричмонд
Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации — Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Депутатское представительство Республики Крым в Госдуме подвергнется незначительной ротации по итогам думских выборов осенью 2026 года. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Ротация, безусловно, будет, но она будет не кардинальной. Мы не в том состоянии находимся, чтобы идти на кардинальные (изменения — ред.). Мы стараемся влить новую кровь. Никому должностей до пенсии не прописано. Это обновление естественное», — сказал глава Госсовета РК.

В нынешнем созыве Госдумы интересы избирателей Крыма представляют пять депутатов: Михаил Шеремет, Леонид Ивлев, Константин Бахарев, Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов.

Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, еще 225 — по партийным спискам.

