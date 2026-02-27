Песков: Россия довела до Турции данные о подготовке атак на газопроводы

Россия передала Турции информацию о подготовке Украиной диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». По данным российских властей, Киев не первый раз посягает на газовые магистрали в Черном море. Как на подобные планы отреагировали в Анкаре и что известно о газопроводах — в материале «Газеты.Ru».