Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным

По его словам, чтобы ни происходило в стране, невозможно найти виноватых. «Их попросту нет. Оказывается, никто и ни за что не отвечает. Министры не отвечают за то, что происходит в их отраслях, … а президент во время редких визитов на Родину предпочитает говорить о когнитивных войнах, существующих исключительно в ее собственной когнитивной системе, а не заниматься реальными проблемами собственных граждан», — подчеркнул он.