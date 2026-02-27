Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным

КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Правящий режим в Молдавии существует по принципам мафиозной круговой поруки, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.
«Мы сегодня имеем дело не просто с безответственностью, с анархией и хаосом в управлении государственными делами. Мы имеем дело с режимом мафиозного типа. Поскольку он основывается на простом правиле: для своих — все, для чужих — закон. И этот режим существует по принципам мафиозной круговой поруки и мафиозной омерты — закона молчания», — заявил на брифинге Старыш.
По его словам, чтобы ни происходило в стране, невозможно найти виноватых. «Их попросту нет. Оказывается, никто и ни за что не отвечает. Министры не отвечают за то, что происходит в их отраслях, … а президент во время редких визитов на Родину предпочитает говорить о когнитивных войнах, существующих исключительно в ее собственной когнитивной системе, а не заниматься реальными проблемами собственных граждан», — подчеркнул он.
Депутат отметил, что власть ни за что не отвечает, а во всех бедах страны винит кого угодно. «Либо Кремль, либо оппозицию, либо погодные условия. У нас, как известно, четыре врага: зима, весна, осень, лето. Это и есть настоящая когнитивная война против населения, в которой ложь и безответственность являются смыслом и целью проводимой политики», — заметил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против инакомыслия: под предлогом причастности к «незаконному финансированию» арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, возвращающихся из поездок в Россию, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, а с 2023 года под предлогом борьбы с «дезинформацией» закрыты 13 телеканалов, заблокированы десятки интернет ресурсов и более 100 Telegram каналов, среди них сайты и каналы Sputnik Молдова и ряда российских и молдавских СМИ.