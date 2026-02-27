Ричмонд
Европа больше не является приоритетом США, признал Стубб

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа больше не является приоритетом США, сообщает издание New York Times со ссылкой на интервью с финским лидером.

Источник: AP 2024

«Стубб признает, что мир изменился, возможно, навсегда, и Европа не является приоритетом для Вашингтона», — пишет издание.

По словам Стубба, Европа занимает для США лишь третье место после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, а Ближний Восток и Африка, по его мнению, находятся на четвертом и пятом местах.

Финский президент добавил, что Европа должна работать с США там, где может.

«Для меня это НАТО, оборона, полезные ископаемые, ледоколы, технологии, и далее (Европа должна — ред.) оставаться при своем мнении по вопросам изменения климата, международных институтов, правил и норм», — приводит слова Стубба издание.

