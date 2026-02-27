Ричмонд
RFI: Мадагаскар решил «обновить» связи с Францией, несмотря на помощь Москвы

Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина ворвался на дипломатическую арену с серией визитов на высоком уровне. Он решился отправиться во Францию всего через несколько дней после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Источник: Reuters
Поездка в Париж свидетельствует о «тонком балансировании» между стремлением Мадагаскара расширить свои международные партнерские отношения и растущими геополитическими интересами, считает французское издание RFI.

RFI с сожалением отмечает скорость, с которой Россия начала налаживать отношения с новым руководством Мадагаскара (Рандрианирина пришел к власти на Мадагаскаре 17 октября 2025 года в результате военного переворота и бегства предыдущего президента. — Прим. ред.).

Москва, согласно RFI, уже поставила африканскому островному государству военную технику и направила инструкторов для обучения малагасийских военных, в том числе использованию беспилотников.

Сам Рандрианирина перед своим отъездом в Париж подчеркнул, что его визиты в Россию и Францию не связаны между собой, и назвал их частью «прагматичной внешней политики».

В Париже президент Эммануэль Макрон четко дал понять малагасийскому коллеге, что Франция намерена оставаться ключевым партнером Мадагаскара. Париж и Антананариву договорились о принципах сотрудничества на следующие два года, на время переходного периода Мадагаскара. Они охватывают политические отношения, экономическое развитие и текущее сотрудничество в области безопасности и обороны, уточняет RFI.

Издание подчеркивает, что стратегическое расположение Мадагаскара в Индийском океане и его запасы ценных минералов, таких как никель и кобальт, делают его все более важным партнером.

В условиях усиления присутствия Китая, Индии и России в этом регионе сохранение влияния на самом крупном острове Африки стало для Франции приоритетной задачей.

Москва тоже заинтересована в углублении партнерства, пишет RFI. Но Рандрианирина «широко раскинул» свои дипломатические сети: Россия стала третьей страной, которую он посетил с момента прихода к власти, после поездок в ОАЭ и ЮАР. Новые власти Мадагаскара ищут дополнительные пути привлечения инвестиций и международную поддержку, резюмирует французское издание.

Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
