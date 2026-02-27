RFI: Мадагаскар решил «обновить» связи с Францией, несмотря на помощь Москвы

В Париже президент Эммануэль Макрон четко дал понять малагасийскому коллеге, что Франция намерена оставаться ключевым партнером Мадагаскара. Париж и Антананариву договорились о принципах сотрудничества на следующие два года, на время переходного периода Мадагаскара. Они охватывают политические отношения, экономическое развитие и текущее сотрудничество в области безопасности и обороны, уточняет RFI.