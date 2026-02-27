RFI: Мадагаскар решил «обновить» связи с Францией, несмотря на помощь Москвы

Поездка в Париж свидетельствует о «тонком балансировании» между стремлением Мадагаскара расширить свои международные партнерские отношения и растущими геополитическими интересами, считает французское издание RFI.
RFI с сожалением отмечает скорость, с которой Россия начала налаживать отношения с новым руководством Мадагаскара (Рандрианирина пришел к власти на Мадагаскаре 17 октября 2025 года в результате военного переворота и бегства предыдущего президента. — Прим. ред.).
Сам Рандрианирина перед своим отъездом в Париж подчеркнул, что его визиты в Россию и Францию не связаны между собой, и назвал их частью «прагматичной внешней политики».
В Париже президент Эммануэль Макрон четко дал понять малагасийскому коллеге, что Франция намерена оставаться ключевым партнером Мадагаскара. Париж и Антананариву договорились о принципах сотрудничества на следующие два года, на время переходного периода Мадагаскара. Они охватывают политические отношения, экономическое развитие и текущее сотрудничество в области безопасности и обороны, уточняет RFI.
В условиях усиления присутствия Китая, Индии и России в этом регионе сохранение влияния на самом крупном острове Африки стало для Франции приоритетной задачей.
Москва тоже заинтересована в углублении партнерства, пишет RFI. Но Рандрианирина «широко раскинул» свои дипломатические сети: Россия стала третьей страной, которую он посетил с момента прихода к власти, после поездок в ОАЭ и ЮАР. Новые власти Мадагаскара ищут дополнительные пути привлечения инвестиций и международную поддержку, резюмирует французское издание.