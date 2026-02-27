Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя провёл совещание в Калининграде

27 февраля полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя работал в Калининградской области. Основной темой визита стало выполнение поручений главы государства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В региональном правительстве полпред провёл совещание по вопросам развития области. В совещании приняли участие руководители территориальных подразделений федеральных органов власти и крупных компаний. Участники обсудили развитие инфраструктуры, в том числе обеспечение региона газом для нужд промышленности и населения.
В ходе встречи губернатор Алексей Беспрозванных доложил Игорю Рудене об итогах социально-экономического развития за 2025 год. По словам главы региона, сохраняется устойчивый тренд на восстановительный рост промышленного производства — по итогам года он составил 8,8%.
В обрабатывающей промышленности, на которую приходится более 80% всего промышленного сектора области, рост достиг 11,2% — это в три раза выше среднероссийского показателя. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, положительную динамику показал и агропромышленный комплекс. Регион продолжает усиливать продовольственную безопасность.
Отдельное внимание уделили реализации президентских национальных проектов. В 2025 году объём их финансирования в Калининградской области составил рекордные 22 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. В 2026 году на нацпроекты планируется направить 28,9 млрд рублей. Почти половина средств пойдёт на строительство и реконструкцию школ, дорог, объектов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.