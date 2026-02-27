Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя провёл совещание в Калининграде

Отдельное внимание уделили реализации президентских национальных проектов. В 2025 году объём их финансирования в Калининградской области составил рекордные 22 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. В 2026 году на нацпроекты планируется направить 28,9 млрд рублей. Почти половина средств пойдёт на строительство и реконструкцию школ, дорог, объектов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.