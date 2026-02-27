МИД вызвал посла Финляндии

«Заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Москва рассматривает произошедшее как «вопиющий и кощунственный акт надругательства», послу выразили «крайнее недоумение тем, что представители финских правоохранительных органов, призванные обеспечить безопасность мероприятия и общественный порядок, не воспрепятствовали преступлению, чем, по сути, попустительствовали его совершению».
«До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода в отношении посольства Российской Федерации в будущем», — добавили в пресс-службе МИДа.