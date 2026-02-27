Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о «Дружбе»

«Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу “Дружба”. Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — написал он в соцсети X.