«Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу “Дружба”. Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — написал он в соцсети X.
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба», но это не так.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по «Дружбе» в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за «российских атак». Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.