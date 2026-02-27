Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана

Власти Великобритании отозвали сотрудников посольства в Иране в связи с ситуацией в сфере безопасности, говорится на сайте министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Источник: AP 2024

«Посольство продолжает работать дистанционно (раздел “Предупреждения и страхование”). FCDO рекомендует воздержаться от любых поездок в Иран», — сказано в сообщении.

Посольство еще в июне 2025 года опубликовало предостережение от поездок в Иран, подчеркнув, что граждане Великобритании и лица с двойным британско-иранским гражданством подвержены риску ареста, допроса или задержания.

В Иране сохраняется повышенный риск региональной напряженности, информировали дипломаты.

Британским гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: изучить инструкции по действиям в кризисной ситуации, подписаться на уведомления FCDO, следить за информацией в СМИ, не посещать районы рядом с военными и охраняемыми объектами и при необходимости укрываться в безопасных помещениях.

Эскалация на Ближнем Востоке началась в начале года на фоне массовых протестов в Иране. США поддержали демонстрантов и значительно нарастили силы в регионе. Источники The New York Times рассказывали, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, однако окончательное решение по атаке пока не принято.

6 февраля The Wall Street Journal сообщила, что в Иране усиливается новая волна антиправительственных протестов, вызванная возмущением жестким подавлением предыдущих выступлений и гибелью тысяч людей. Жители все чаще открыто выражают недовольство властями, несмотря на риски. Так, на похоронах звучат антиправительственные лозунги, школьники отказываются исполнять патриотические песни, а медики осуждают аресты коллег, помогавших пострадавшим протестующим.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше