МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана

Эскалация на Ближнем Востоке началась в начале года на фоне массовых протестов в Иране. США поддержали демонстрантов и значительно нарастили силы в регионе. Источники The New York Times рассказывали, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, однако окончательное решение по атаке пока не принято.