Зеленский поддержал возможную операцию США против Ирана

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница», — сказал киевский главарь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не готов отказаться от ядерной программы. На этом фоне США перебросили к границам Ирана 150 самолётов и два авианосца. При этом Москва призвала Вашингтон отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.