Зеленский поддержал возможную операцию США против Ирана

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница», — сказал киевский главарь.