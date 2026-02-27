Стубб признал, что Европа больше не является приоритетом США

Финский лидер также подчеркнул, что в новых условиях Европе следует взаимодействовать с Соединенными Штатами в тех сферах, где это возможно. К таковым он отнес деятельность в рамках НАТО, вопросы обороны, сотрудничество в добыче минеральных ресурсов, развитие ледокольного флота и технологий. При этом, как передает издание слова Стубба, Европе важно сохранять собственную позицию по проблемам климатических изменений, а также касательно роли международных институтов, установленных правил и норм.