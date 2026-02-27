Ричмонд
Стубб признал, что Европа больше не является приоритетом США

Европа занимает для США лишь третье место после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, заявил президент Финляндии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб констатировал смещение приоритетов внешней политики США, в которой Европа утратила прежнее первостепенное значение. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на интервью с финским лидером.

«Стубб признает, что мир изменился, возможно, навсегда, и Европа не является приоритетом для Вашингтона», — пишет издание.

С его точки зрения, в текущей американской стратегии Европа занимает лишь третью позицию, следуя после стран Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, тогда как Ближний Восток и Африка располагаются на четвертом и пятом местах соответственно.

Финский лидер также подчеркнул, что в новых условиях Европе следует взаимодействовать с Соединенными Штатами в тех сферах, где это возможно. К таковым он отнес деятельность в рамках НАТО, вопросы обороны, сотрудничество в добыче минеральных ресурсов, развитие ледокольного флота и технологий. При этом, как передает издание слова Стубба, Европе важно сохранять собственную позицию по проблемам климатических изменений, а также касательно роли международных институтов, установленных правил и норм.

Ранее Стубб заявил, что хочет видеть в Евросоюзе Британию, Исландию и Норвегию.

