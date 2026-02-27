Ричмонд
Глава Альметьевского района призвала не игнорировать сирены во время ракетной опасности

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова призвала не игнорировать сигналы тревоги в таких ситуациях, как сегодня с ракетной опасностью.

Источник: almetyevsk.tatarstan.ru

«Сегодня в очередной раз нам пришлось пройти испытание на верность принципам, предпринять действия для защиты гражданского населения. В очередной раз призываю четко следовать сигналам оповещения, обеспечивающим вашу безопасность. Многократное повторение сигнала тревоги необходимо для информирования о продолжающейся опасности. Сигнал перестает звучать только при снижении тревоги и проявлении вероятной возможности скорого прекращения угрозы. После подтверждения вашей безопасности сообщается соответствующая информация», — отметила она.

Кроме того, Хабутдинова отметила, что необходимо быть бдительным и доверять только официальным сообщениям от МЧС и администрации района.

