Глава Альметьевского района призвала не игнорировать сирены во время ракетной опасности

«Сегодня в очередной раз нам пришлось пройти испытание на верность принципам, предпринять действия для защиты гражданского населения. В очередной раз призываю четко следовать сигналам оповещения, обеспечивающим вашу безопасность. Многократное повторение сигнала тревоги необходимо для информирования о продолжающейся опасности. Сигнал перестает звучать только при снижении тревоги и проявлении вероятной возможности скорого прекращения угрозы. После подтверждения вашей безопасности сообщается соответствующая информация», — отметила она.