Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал советником Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным издания, Сунак вошёл в группу, которая будет консультировать украинского лидера по вопросам экономической реконструкции страны. В рамках этой деятельности экс-премьер намерен содействовать восстановлению украинской экономики, привлечению инвестиций в оборонную сферу, а также укреплению энергетической устойчивости в преддверии следующей зимы.

Официальных комментариев от сторон пока не поступало.

«План-капкан» у лидера Незалежной пока что прост: всего-то обложить украинцев налогами и сократить выплаты после переизбрания. Однако социологические исследования говорят, что второго срока ему не видать.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.