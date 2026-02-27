Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

По данным издания, Сунак вошёл в группу, которая будет консультировать украинского лидера по вопросам экономической реконструкции страны. В рамках этой деятельности экс-премьер намерен содействовать восстановлению украинской экономики, привлечению инвестиций в оборонную сферу, а также укреплению энергетической устойчивости в преддверии следующей зимы.