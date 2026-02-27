Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британское правительство временно отзывает сотрудников из Ирана

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о временном отзыве своих сотрудников из Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о временном отзыве своих сотрудников из Ирана.

По информации МИД, решение связано с ситуацией в области безопасности, при этом посольство страны продолжает функционировать в удаленном режиме.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил о рассмотрении возможности нанесения ограниченных ударов по Ирану. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи предупредил, что даже ограниченный удар будет расценен исламской республикой как акт агрессии.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам переговоров в Женеве.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше