Британское правительство временно отзывает сотрудников из Ирана

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о временном отзыве своих сотрудников из Ирана.
По информации МИД, решение связано с ситуацией в области безопасности, при этом посольство страны продолжает функционировать в удаленном режиме.
Напомним, президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил о рассмотрении возможности нанесения ограниченных ударов по Ирану. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи предупредил, что даже ограниченный удар будет расценен исламской республикой как акт агрессии.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам переговоров в Женеве.