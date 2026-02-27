«Мы будем очень внимательно следить за любыми признаками появления такого ядерного оружия на Украине и особенно за содействием, которое могут оказать британцы в этом деле», — подчеркнул дипломат.
По его словам, Москва категорически настаивает на недопустимости реализации подобных планов. Келин отметил, что российская сторона рассматривает подобные сценарии как крайне опасные.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме увидели связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и планами ЕС. Там уже приняли обращение к парламентам Великобритании, Франции и Германии по вопросу ядерного оружия. Сложившаяся ситуация доказывает, что европейцы хотят и дальше вмешиваться в украинский кризис.
