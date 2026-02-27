Ранее Life.ru писал, что в Госдуме увидели связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и планами ЕС. Там уже приняли обращение к парламентам Великобритании, Франции и Германии по вопросу ядерного оружия. Сложившаяся ситуация доказывает, что европейцы хотят и дальше вмешиваться в украинский кризис.