Посол Келин: РФ будет следить за действиями Британии по Украине

Россия будет внимательно отслеживать возможные шаги Великобритании, связанные с передачей Украине ядерного оружия. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью «Вестям».

Источник: Life.ru

«Мы будем очень внимательно следить за любыми признаками появления такого ядерного оружия на Украине и особенно за содействием, которое могут оказать британцы в этом деле», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Москва категорически настаивает на недопустимости реализации подобных планов. Келин отметил, что российская сторона рассматривает подобные сценарии как крайне опасные.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме увидели связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и планами ЕС. Там уже приняли обращение к парламентам Великобритании, Франции и Германии по вопросу ядерного оружия. Сложившаяся ситуация доказывает, что европейцы хотят и дальше вмешиваться в украинский кризис.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.