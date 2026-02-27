Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции «Дружбы»

«Я проинформировал (Зеленского — ред.), что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном предлагаем создание инспекционной группы, сформированной из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза, которые бы прямо на месте определили реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти в Словакию. Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Президент Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу.