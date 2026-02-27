Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции «Дружбы»

БРАТИСЛАВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба» для установления его реального состояния, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: Reuters

«Я проинформировал (Зеленского — ред.), что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном предлагаем создание инспекционной группы, сформированной из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза, которые бы прямо на месте определили реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти в Словакию. Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Президент Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу.

Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше