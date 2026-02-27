Трамп заявил, что хочет отменить санкции против России при сделке по Украине

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.
При этом Трамп заверил, что добивается скорейшего преодоления конфликта на Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — отметил он, имея в виду украинский кризис.
«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», — сказал глава вашингтонской администрации, не поясняя, имеется ли в виду какой-то новый контакт на высшем уровне.