Трамп заявил, что хочет отменить санкции против России при сделке по Украине

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

Источник: Reuters

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.

При этом Трамп заверил, что добивается скорейшего преодоления конфликта на Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — отметил он, имея в виду украинский кризис.

«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», — сказал глава вашингтонской администрации, не поясняя, имеется ли в виду какой-то новый контакт на высшем уровне.

