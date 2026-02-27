Трамп заявил, что хочет отменить санкции против России при сделке по Украине

«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», — сказал глава вашингтонской администрации, не поясняя, имеется ли в виду какой-то новый контакт на высшем уровне.